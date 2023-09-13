الصين تجدد إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة

المناطق _ واس

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، اليوم، إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة عواصف مطيرة.

وتوقع المركز، وفقًا لوكالة (شينخوا) الصينية، أن تضرب أمطار غزيرة أجزاء من آنهوي وجيانغسو وشانغهاي وجيانغشي وتشجيانغ وفوجيان وقوانغدونغ وقوانغشي ويوننان، ابتداءً من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غد الخميس، مشيرًا إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطارًا غزيرة يتجاوز منسوبها 60 ملم في الساعة، مصحوبة بطقس شديد الحمل الحراري، بما في ذلك العواصف الرعدية والرياح القوية.

ويتكون نظام التحذير من الطقس في الصين من 4 مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر, ثم الأزرق.