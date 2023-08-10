الصين تجدد إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة إعصار “خانون”

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جددت الصين اليوم إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار “خانون”، وهو الإعصار السادس لهذا العام، والذي يتوقع أن يؤدي إلى هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة في المقاطعات الواقعة بشمالي البلاد وشمال شرقيها.

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية قوله إن الإعصار “خانون” يتحرك نحو اتجاه الشمال الغربي بسرعات تتراوح بين 20 و25 كيلومترًا في الساعة ومن المتوقع أن يصل إلى الساحل الجنوبي لجمهورية كوريا.

وأضاف المركز أن الأمطار الغزيرة ستجتاح أجزاء من شمال شرقي الصين من صباح اليوم إلى صباح الجمعة القادم بسبب الإعصار، مشيرًا إلى أن بعض المناطق قد تشهد عواصف مطيرة.

وتوقع المركز أن تهب رياح قوية في بعض مناطق بحر بوهاي والبحر الأصفر والبحر الشرقي فضلًا عن المياه الساحلية قبالة شبه جزيرة لياودونغ، حاثًا السلطات المحلية على الاستعداد للاستجابة الطارئة للإعصار والبقاء في حالة تأهب قصوى لاحتمال حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية.