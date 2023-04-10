الصين تجري مناورة عسكرية حية تضرب أهدافا قرب تايوان

وذكرت قناة صينية مشاركة أسراب من المقاتلات العسكرية من طراز “إتش 6″، استخدمت ذخائر حية ونفذت هجمات ضد أهداف مهمة قرب جزيرة تايوان.

وذكرت قناة “سي سي تي في” الصينية، اليوم الاثنين، أن بكين تجري تدريبات عسكرية تحاكي “ضرب طوق” حول تايوان، وفق ما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني، مضيفة أن عشرات الطائرات قامت بفرض “حصار جوي” على الجزيرة.

وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.