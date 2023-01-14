الصين تحث أمريكا واليابان على عدم زعزعة استقرار منطقة آسيا-الباسفيك

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن بلاده تحث الولايات المتحدة واليابان على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجي، والتخلي عن خلق أعداء وهميين، والتوقف عن بث بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا-الباسفيك، وعدم زعزعة استقرار منطقة آسيا-الباسفيك.

وأدلى وانغ، بهذا التصريح؛ تعليقا على بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة واليابان، حيث أوضحت التقارير أن الولايات المتحدة واليابان واصفتا الصين في البيان بأنها “التحدي الإستراتيجي الأكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وما وراءها”، كما انتقدتا الصين بشأن تايوان، وهونج كونج، وشينجيانج والقضايا البحرية.

وأوضح وانغ – وفقا لما أوردته الإذاعة الصينية الدولية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية اليوم /السبت/ – أن العبارات المتعلقة بالصين في هذا البيان المشترك تنُم بشكل كبير عن عقلية حرب باردة ذات محصلة صفرية، وتحتوي على تشويهات وهجمات باطلة ضد الصين، قائلا: “نعارض هذا بشدة”.

وقال:”إن الولايات المتحدة واليابان تدَّعيان تعزيز السلام والأمن الإقليميين، ولكن ما تقومان هو البحث عن ذرائع للحشد العسكري والاستخدام المتعمد للقوة” موضحا أنهما تدعيان دعم الحرية والانفتاح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن ما تقومان به هو بناء مختلف التكتلات الإقصائية لخلق الانقسام والمواجهة.

وأضاف أن الولايات المتحدة واليابان تدعيان التمسك بالنظام الدولي القائم على القواعد، ولكن ما تقومان به هو التعدي على القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، والتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.