الصين تحذر أوروبا من معاقبة شركاتها

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أصدرت الصين تحذيراً شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي أمس، من فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل مع روسيا.

وقال الناطق باسم خارجيتها وانغ وينبين «نحض الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه للمسار الخاطئ.

وإلا فإن الصين سوف تتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية».

وأضاف وانغ وينبين في مؤتمر صحافي دوري «تعارض الصين الإجراءات التي تستغل التعاون الصيني الروسي كذريعة لفرض عقوبات غير قانونية أو فرض وصاية على الصين».

وكان وانغ وينبين يرد على تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية بشأن إجراءات أوروبية عقابية تهدف لمعاقبة روسيا.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن المفوضية الأوروبية عرضت مقترحات تتضمن اتخاذ إجراءات ضد سبع شركات صينية في حزمة العقوبات الأوروبية المقبلة. ويتردد أن الشركات تقوم بتزويد روسيا بمنتجات يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في أسلحة.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي العقوبات المقترحة غداً في بروكسل، حيث تعتزم الكتلة الأوروبية تبني حزمة العقوبات الـ11 ضد روسيا هذا الشهر.

واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج شركات صينية عدة في قائمة سوداء والحد من الصادرات إلى الدول التي يُنظر إليها على أنها متورطة في التحايل على القيود التجارية المفروضة على روسيا.

وقالت مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد ستجري غداً أول مناقشة للمقترح. وفي إطار ما ستكون الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ فبراير 2022، سيقدم الاتحاد آلية جديدة لخفض صادراته إلى أي دولة ثالثة يعتبرها متورطة في التحايل على العقوبات.