الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة.. وتفرض إغلاقًا عامًا

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أنها سجلت 31,656 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى حصيلة إصابة يومية منذ بداية الوباء.

31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأوضحت أنها اكتشفت 31,656 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، منها 27,646 حالة بدون أعراض، حيث تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، وكذلك في بلديتي بكين وتشونغتشينغ.

وحسب «سبوتنيك»، فقد أضافت «الصحة» أنه تم تسجيل الذروة السابقة للإصابة بالفيروس في منتصف إبريل، عندما تجاوزت الزيادة اليومية في الإصابات الجديدة 29400.

زيادة مطردة في الإصابات والوفيات

ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل حوالي 297,516 حالة إصابة بفيروس كورونا في البر الرئيس للصين، وتوفي 5232 شخصًا بسبب الفيروس.

فرض إغلاق عام في «تشنجتشو»

وأكدت السلطات الصينية أنها فرضت إغلاقًا عامًا في «تشنجتشو» لمكافحة كورونا، وذلك تزامنًا مع احتجاجات تشهدها المدينة، حيث شدد عدد من المدن الكبرى في الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا وسط ارتفاع جديد في معدل الإصابة.

بكين تتبع سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كورونا

ومنذ بداية الجائحة، تلتزم الصين بسياسة عدم التسامح مطلقًا مع كورونا، وذلك من خلال إدخال تدابير رقابة صارمة وإنفاذ عمليات الإغلاق في المقاطعات والمدن حتى مع انخفاض معدل الإصابة بالمرض نسبيًا.

وفي الأشهر الأخيرة، تدهور الوضع الوبائي في الصين بسبب العديد من تفشي الوباء محليًا، مما دفع عددًا من المدن، بما في ذلك شنغهاي، إلى الإغلاق وإجبار السكان على الخضوع لاختبارات يومية.