الصين تسجل حالتي إصابة بالطاعون الدبلي

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سجل إقليم منغوليا الداخلية في شمالي الصين اليوم الأحد حالتي إصابة بالطاعون الدبلي، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس الخطير في الإقليم الصيني إلى 3 حالات بعد تسجيل حالة في 7 أغسطس الجاري.

وقالت الحكومة المحلية في إقليم منغوليا الداخلية، اليوم الأحد، في بيان على موقعها الإلكتروني إن الإصابتين الجديدتين هما زوج الحالة الأولى وابنتها.

ليست المرة الأولى في الصين

سجلت الصين أكثر من مرة إصابات بالطاعون الدبلي “الموت الأسود” خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث سجلت إصابات في شهر يوليو عام 2022، كما سجلت إصابات في منغوليا الداخلية شمالي الصين في عام 2020.

ما هو الطاعون الدَّبلي؟

مرض الطاعون ناجم عن الإصابة بكتيريا يطلق عليها اسم “يرسينيا” وكان مسؤولاً عن مقتل 50 مليون شخص في أفريقيا وآسيا وأوروبا في القرن الرابع عشر، ويعد واحدًا من أكثر الأوبئة فتكًا في تاريخ البشرية.

ويعد الطاعون الدبلي أكثر الأنواع انتشارًا للمرض، وتشمل أعراضه، الحمى القوية، القشعريرة، الغثيان، الضعف وتورم العقد الليمفاوية في الرقبة أو تحت الإبط أو الفخذ.

منذ اكتشاف الطاعون، سجلت حالات انتشار مختلفة للوباء على نطاق واسع، حيث انتشر في بريطانيا عام 1665 وقتل نحو خمس سكان لندن، وفي القرن التاسع عشر، قتل أكثر من 12 مليون شخص في الصين والهند.