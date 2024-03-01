الصين تسعى إلى إرسال أول مواطن للقمر قبل 2030

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قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أمس الخميس إن الصين تسعى إلى إرسال أول مواطنيها إلى القمر قبل عام 2030.

ونقل التلفزيون عن وكالة الفضاء المأهول الصينية قولها إن بكين ستنسق وتدفع تطوير محطتها الفضائية وتطبيق الاستكشاف المأهول للقمر هذا العام.

وقالت وكالة الفضاء الصينية المأهولة إن “منغتشو”، التي تعني “سفينة الأحلام”، والمركبة الفضائية ومركبة الهبوط القمرية “لان يو” ستكونان في مهمة إلى القمر.