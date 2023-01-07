الصين تطالب المسافرين من التشيك بتقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا

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تعتزم الصين مطالبة المسافرين القادمين من التشيك بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 اعتبارا من غدا الأحد.

وقالت السفارة الصينية في براغ – في بيان عبر موقعها الإلكتروني أورده راديو (براغ الدولي) في نشرته الإنجليزية اليوم السبت ، إنه بدءا من 8 من يناير يتعين على المسافرين القادمين من التشيك إلى الصين الخضوع لفحص (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة من الصعود على متن الطائرات المتجهة مباشرة إلى الصين .

وأشار الراديو إلى أنه بسبب عدم وجود أي رحلات طيران مباشرة في الوقت الحالي من التشيك إلى الصين، فإن الإجراء سيطبق على رحلات الربط.

في غصون ذلك أعلنت السلطات التشيكية أمس الجمعة أنه لا حاجة لمطالبة المسافرين القادمين من الصين حاليا بتقديم اختبارات إجبارية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وفي ضوء ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين؛ أوصى الاتحاد الأوروبي أن تفرض الدول، التي لديها روابط جوية مباشرة مع الصين، على المسافرين القادمين من الدولة الآسيوية بغض النظر عن جنسياتهم تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا.