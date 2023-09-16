الصين تطبّق إجراءات «كوفيد 19» لاحتواء «جدري القردة»

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أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم (الجمعة)، أن البلاد تخطط لاحتواء مرض «جدري القردة» بالطريقة نفسها التي تعاملت بها مع أمراض معدية أخرى مثل «كوفيد-19».

وستبدأ تلك الخطوة اعتباراً من 20 سبتمبر الجاري، بعد تسجيل نحو 500 حالة إصابة الشهر الماضي.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية أن مرض «جدري القردة» يندرج تحت الفئة (ب) وسيتم التعامل معه في إطار بروتوكولات هذه الفئة.

وبموجب هذه الفئة، يمكن للصين اتخاذ تدابير طارئة مثل حظر التجمعات أو تعليق العمل والمدارس أو إغلاق بعض الأماكن في حال تفشي المرض.

وتشمل الفئة (ب) للأمراض المعدية حاليا «كوفيد 19» والإيدز والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس).

وقالت اللجنة: «رصدت أكثر من 20 مقاطعة في الصين حالات إصابة بجدري القردة منذ تسجيل أول حالة وافدة في 20 سبتمبر 2022 وبداية انتشار حالات الإصابة محلياً في يونيو 2023؛ مما أدى إلى استمرار تفشي المرض وانتقال العدوى».

وتصنف الصين الأمراض المعدية إلى ثلاث فئات. وتمنح الفئة (أ)، وهي الأعلى، السلطات الحق في عزل المرضى والمخالطين لهم.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الـ8 من سبتمبر، إن الصين سجلت في أغسطس 501 من حالات الإصابة الجديدة بجدري القردة دون وجود حالات خطيرة أو وفيات.

وتم رصد الفايروس لأول مرة في القرود، وينتقل بشكل رئيس من خلال الاتصال الوثيق مع الشخص المصاب.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في مايو، أن جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة عالمية.