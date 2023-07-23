الصين تطلق أربعة أقمار اصطناعية إلى الفضاء

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أطلقت الصين اليوم صاروخًا من طراز “لونغ مارش-2 دي”، حاملًا أربعة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد مسبقًا.

وأفادت وكالة “شينخوا” الصينية أن الصاروخ أطلق من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة “شانشي” شمال الصين عند الساعة 10:50 صباحاً بتوقيت بكين، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام ثلاثة من الأقمار الاصطناعية للحصول على بيانات رصد بالاستشعار عن بعد، وتقديم خدمات الاستشعار عن بعد التجارية، بينما سيتم استخدام القمر الاصطناعي الآخر للتحقق من تكنولوجيا الاتصالات الساتلية.

وتُعد عملية الإطلاق المهمة رقم 479 لسلسلة الصواريخ من طراز “لونغ مارش”.