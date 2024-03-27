الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا جديدًا بنجاح لمراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث

المناطق_واس

أطلقت الصين قمرًا اصطناعيًا جديدًا بنجاح، اليوم، وذلك من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة “شانشي” شمال البلاد.

ووفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء، تم إطلاق القمر الاصطناعي (ونهاي-3 02) باستخدام صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-6)، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

وأوضحت أن القمر الاصطناعي سيستخدم في مسوحات البيئة الجوية والبحرية، ومراقبة البيئة الفضائية والوقاية من الكوارث والحد منها، وكذلك التجارب العلمية.

يذكر أن عملية الإطلاق هي المهمة رقم الـ514 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز (لونغ مارش).