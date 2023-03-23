الصين تعارض أي بيع ” إجباري” لشركة تيك توك

المناطق_متابعات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية شيو جيتينج إن الصين تعارض بشدة أي بيع لشركة تيك توك يتم بصورة إجبارية من جانب الحكومة الأمريكية بسبب ملكياتها الأجنبية، مضيفة أن من شأن هذه الخطوة الاضرار بثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جيتينج كانت ترد على سؤال بشأن تقرير يفيد بأن أمريكا تفكر في إجبار ملاك تيك توك على بيع أسهمهم.

وأضافت أن أي عملية بيع لتيك توك سوف تتضمن مسائل تصدير تكنولوجية، ويجب أن تتم وفقا للقوانين الصينية وتحصل على الموافقات الإدارية الصينية.

وأوضحت أن الحكومة الصينية سوف تتخذ قرارات بهذا الشأن وفقا للقانون.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية الصينية-الأمريكية، قالت جيتينج إن الصين لا تسعى لتحقيق فائض تجاري مع أمريكا ” عن عمد” ، كما دعت أمريكا لتخفيف القيود على الصادرات وإلغاء القيود على الشركات الصينية لتوفير الظروف من أجل تجارة أكثر توازنا.

ودعت جيتينج أمريكا للإنصات لغضب الشركات المحلية، والالتزام بقرارات منظمة التجارة العالمية المتعلقة بإلغاء الرسوم الإضافية المفروضة على الصين في أقرب وقت ممكن.