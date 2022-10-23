الصين تكشف سبب إخراج الرئيس الأسبق من القاعة بطريقة أثارت الجدل

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كشفت الصين عبر وسائل إعلام رسمية، سبب إخراج الرئيس الأسبق من قاعة حفل اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي بهذه الطريقة، السبت، والتي أثارت الجدل في وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أصر هو جينتاو على حضور حفل الختام.. رغم أنه احتاج إلى وقت ليتعافى أخيرا”.

وأضافت :” حين شعر بأنه ليس بخير خلال الجلسة، رافقه فريقه إلى قاعة محاذية ليستريح.. إنه في حال أفضل بكثير الآن”.

وكانت وسائل إعلام تحدثت في وقات سابق السبت عما وصفته بـ “حادثة غير عادية في اجتماع أعد بدقة”، عندما تم اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى الخارج، بشكل أشبه بإجباره على الخروج من القاعة.