الصين تمنع الإنترنت عن الأقل من 18 عاماً في هذا التوقيت

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سيُمنع الصينيون، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يُمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت، يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر، بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، وينص على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين العاشرة مساءً والسادسة صباحاً.

وسيُحمّل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً، استخدام الإنترنت ساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.