الصين تُصنع أول طائرة كهربائية عائمة في العالم

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أنتج معهد لياونينغ لأبحاث الطيران العام بجامعة شنيانغ الصينية أول طائرة كهربائية عائمة من نوعها في العالم.

وتستخدم طائرة “أر أكس 2 إي- أس” ذات المقعدين بطاريات الليثيوم كطاقة دفع، وهي خالية من الانبعاثات الكربونية. فيما يتميز نظام الدفع الكهربائي فيها بالاستقرار وانخفاض الضجيج.

وتتميز الطائرة بتكلفة تشغيل وصيانة منخفضة نسبيا، كما لا تحتاج لمتطلبات عالية على مستوى البنية التحتية.

وأوضح نائب كبير المهندسين بالمعهد، شيو جيجيا، أن الطائرة تتمتع بدرجة عالية من تكامل الأنظمة وسهلة التشغيل والتعلم، وتتمتع بآفاق تطبيق واسعة.

وأشار إلى أنه يمكن استخدامها في تدريب الطيارين والنقل الخاص والسياحة والتصوير الجوي، ومجالات مثل المسح الجوي ورسم الخرائط.