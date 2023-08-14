الصين تُطلق 5 أقمار صناعية جديدة إلى الفضاء

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أطلقت الصين اليوم بنجاح، صاروخًا من طراز “كوايتشو1- إيه” حاملًا لـ 5 أقمار صناعية جديدة من أجل إرسالها إلى الفضاء من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، بأنه قد تم إطلاق الأقمار الصناعية الخمسة التابعة لكوكبة الأقمار الصناعية الصغيرة “هيد 3-“، ودخلت المدار المخطط بنجاح، مشيرة إلى أن هذه الأقمار الصناعية من المقرر أن يتم استخدامها بشكل أساسي لتوفير الخدمات التجارية للاستشعار عن بُعد.

مما يذكر أن عملية الإطلاق تعد المهمة رقم 27 ، وذلك ضمن سلسلة الصواريخ الحاملة “كوايتشو1- إيه”.