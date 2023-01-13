الصين سرعت من كورونا بسبب تحولات سكانية تاريخية

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تسبب العيش في ظل قيود الصين الصارمة المرتبطة كورونا على مدار السنوات الثلاث الماضية لتشانج تشي في توتر وضبابية بما يكفي لدفعها للنظر في عدم إنجاب أطفال في هذا البلد.

فقد قالت تشانج، وهي مسؤولة تنفيذية تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية بشنغهاي، إنه عندما تخلت الصين فجأة عن نظامها “صفر كورونا” الشهر الماضي بما سمح للفيروس بالانتشار بحرية، مال رأيها إلى رفض فكرة الإنجاب في البلاد تمامًا.

وكانت القشة الأخيرة، التي جعلت تشانج تتمسك بهذا الرأي تلك القصص عن الأمهات والأطفال، الذين لم يتمكنوا من رؤية الأطباء لأن حالات الإصابة بكورونا تثقل كاهل المرافق الطبية.

الولادة في مستشفى عام أمر مروع

قالت تشانج البالغة من العمر 31 عامًا “سمعت أن الولادة في مستشفى عام أمر مروع. أنا حقًا لن أفكر في إنجاب طفل”.

وربما تحمل بيانات السكان الرسمية لعام 2022 التي من المقرر أن تعلنها الصين في 17 يناير لمحة عن الآثار التي تركتها الجائحة على النظرة المستقبلية السكانية القاتمة بالفعل في البلاد.

عدد سكان الصين يسجل أول انخفاض في 2022

يتوقع بعض المتخصصين في الدراسات السكانية أن يسجل عدد سكان الصين في 2022 أول انخفاض له منذ المجاعة الكبرى في 1961، وهو تحول كبير له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد والنظام العالميين.

ومن المتوقع أن يكون عدد المواليد الجديدة قد انخفض في 2022 إلى مستويات غير مسبوقة، لينزل إلى أقل من عشرة ملايين من 10.6 مليون طفل في العام السابق، الذي شهد بالفعل تراجعًا 11.5% عن 2020.

وقال وانج فنج مدرس علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا “مع هذا التحول التاريخي، تدخل الصين طريقًا طويلًا لا رجعة فيه من انخفاض عدد السكان، وهي المرة الأولى في تاريخ الصين والعالم”.

وأضاف “في أقل من 80 عامًا، يمكن أن يتقلص حجم سكان الصين 45%. لن تكون الصين المعروفة للعالم حينها”.

الأمم المتحدة تتوقع انخفاض عدد سكان الصين هذا العام

ارتفع إجمالي عدد سكان الصين 480 ألفًا إلى 1.4126 مليار في 2021. وتتوقع الأمم المتحدة أن يبدأ عدد سكان الصين في الانخفاض هذا العام وتتبوأ الهند مكانتها في صدارة دول العالم من حيث عدد السكان.

ويتوقع خبراء الأمم المتحدة تقلص عدد سكان الصين 109 ملايين بحلول 2050، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الانخفاض في توقعاتهم السابقة في 2019.

معدل الخصوبة للصين أقل بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي

في حين تشهد تسع من الدول العشر الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم انخفاضًا في معدلات الخصوبة، فإن معدل الخصوبة في الصين، الذي بلغ 1.18 في 2022 كان الأدنى وأقل بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عند 2.1 للسكان المستقرين.

وأقرت الدولة، التي فرضت سياسة الطفل الواحد في الفترة من 1980 إلى 2015، رسميًا أنها أوشكت العام الماضي على انكماش سكاني عندما قالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد السكان قد يبدأ في الانخفاض قبل 2025.

وفي أكتوبر، قال الرئيس شي جين بينغ إن الحكومة ستتبنى المزيد من السياسات لرفع معدل المواليد في البلاد.