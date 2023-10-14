الصين: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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أكدت الصين، أنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي -خلال لقائه مساء الجمعة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -: “إن قضية فلسطين هي لب المشكلة في الشرق الأوسط”، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تتمثّل في أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تأخر كثيراً.

من جانبه، أكد بوريل أن حل الدولتين هو الحل الوحيد المستقر، مشدداً على أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل بجدية أكبر لجعل فلسطين دولة مستقلة.