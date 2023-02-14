الصين وأمريكا تشاركان باجتماع مائدة مستديرة جديد لمناقشة الديون

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كشفت مصادر عن مشاركة مسؤولين من الصين والهند ومجموعة السبع (الجمعة) المقبلة في أول اجتماع مائدة مستديرة افتراضي جديد للديون السيادية.

وأوضحت المصادر، أن اجتماع المائدة المستديرة سيضم أيضاً مسؤولين من الدول التي طلبت معالجة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين؛ وهي إثيوبيا وزامبيا وغانا، وكذلك دول متوسطة الدخل مثل سريلانكا وسورينام والإكوادور والتي واجهت أزمات ديونها الخاصة.

ولفتت وفقاً لـ”رويترز”، إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والهند والرئيس الحالي للمسؤولين الماليين في مجموعة العشرين سيكونون في رئاسة الاجتماع.

يأتي هذا قبل أسبوع من اجتماع المسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في بنجالورو بالهند خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير، مع توقع عقد اجتماع بشكل مباشر حول المائدة المستديرة في 25 فبراير الجاري.