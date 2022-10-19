“الضريبة والجمارك” تعلن إقامة مزاد لبيع سيارات في ميناء جازان

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات في جمرك ميناء جازان.

وأوضحت أن شروط دخول المزاد تتمثل في دفع تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

وأشارت إلى أنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام للسيارات برسم الوارد، و10 أيام للسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها؛ ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وأكدت ضرورة دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي 15%.

وكشفت بأنه تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.