“الضمان الصحي” يعلن عن وظائف شاغرة..إليك رابط التقديم

أعلن مجلس الضمان الصحي، عبر حسابه بموقعه الرسمي للتوظيف ، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضح المجلس أن الوظائف المطروحة بمسمى:

1/ قائد فريق التكامل:

المؤهلات و الخبرة

بكالوريوس في هندسة الحاسوب أو ما يعادلها

شهادة DevOps أو Programming languages

أو أي شهادة أخرى تعادلها ضرورية

مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متقدم

خبرة 7 سنوات على الأقل

خبرة في تكامل البرمجيات التطبيقات، والبرمجة

يفضل خبرة سابقة في القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

2/ قائد فريق هندسة البيانات

المؤهلات والخبرة

المستوى التعليمي والشهادات العلمية المطلوبة

بكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة البرمجيات أو ما يعادلها مع التركيز على علوم البيانات وإدارة البيانات

مستوى إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة: متوسط

خبرة 6 سنوات على الأقل

خبرة في أدوات البيانات الضخمة

يفضل خبرة سابقة في قطاع التأمين الصحي أو القطاع الصحي

أو القطاع الحكومي أو الجهات الرقابية

وأوضح المجلس أن التقديم مُتاح الآن من خلال الرابط : هنا .