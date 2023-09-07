الطائف تستضيف غدًا وبعد غدٍ الجولة الختامية لمنافسات صعود الهضبة

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تستضيف محافظة الطائف الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات بطولة صعود الهضبة ضمن بطولة السعودية تويوتا 2023، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومحافظة الطائف، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر الجاري.

وتقام المنافسات في منطقة عقبة المحمدية في الشفا بمحافظة الطائف للمرة الأولى، وذلك بمشاركة 142 متسابقًا من نخبة السائقين في المملكة والمنطقة منهم 8 متسابقات، حيث يتنافسون على مسار يبلغ طوله 4.2 كم ويتضمن نحو 30 منعطفًا بين البداية والنهاية.

وستحدد نتائج هذه الجولة بطل الموسم في كل فئة، إلى جانب بطل الموسم للبطولة كلها، حيث كثّف المتسابقون وتيرة استعداداتهم لخوض الجولة الختامية للبطولة، لا سيما مع إقامتها في محافظة الطائف للمرة الأولى وعلى مسار أطول من الجولتين السابقتين والذي يتضمن مناطق تتزايد فيها سرعات السيارة عن الجولات السابقة.

وقبيل انطلاق الجولة الأخيرة، يواصل جان لحود تصدّر الترتيب العام للبطولة برصيد 43 نقطة، أمام فادي حمادة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة تلاه في المركز الثالث ربيع مؤيد الأعور برصيد 28 نقطة.

وفي ترتيب الفئات، تصدّر عبدالعزيز ماجد الفضيلي ترتيب فئة G1، تلاه سلطان سعيد، والوليد محمود، أما فئة G2 فجاء علي الخضير في المركز الأول أمام هشام البديع وسلطان حمدي، وفي فئة G3 تصدر مبارك الزبيدي ترتيب الفئة أمام عبدالعزيز الرميح ونواف باوزير، وفي منافسات فئة G4 جاء ربيع مؤيد الأعور المركز الأول، تلاه سلطان كايلو ومحمد الشريان، وتصدر جان لحود ترتيب فئة G5 أمام أحمد جمال عبدالهادي وفيصل القباني، كما يتصدر فادي يوسف حمادة ترتيب فئة G6 وتلاه زكريا سلوان وسعيد زكي الموري.

وشهدت الفترة الماضية استعدادات مكثفة لضمان استمرار وتيرة الأعمال التحضيرية بأعلى المستويات، وبما يواكب المكانة الكبيرة التي تحظى بها بطولة السعودية تويوتا 2023، كأحد أهم المحطات على خارطة رياضة المحركات السعودية.

يُذكر أن الفائزين سيحصلون على جوائز أكبر وحوافز مالية وعينية قيّمة هذا العام، حيث يحصل صاحب المركز الأول على سيارة GR 86 MT، إلى جانب جوائز مالية بإجمالي 50 ألف ريال سعودي مقسمة على الأوائل من كل فئة.