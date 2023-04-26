الطائي يبحث عن الانتصار الأول أمام أبها

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يسعى فريق الطائي الأول لكرة القدم، إلى تحقيق فوزه الأول على نظيره أبها، عندما يلتقيان، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن جلوي في حائل.

وخلال 3 لقاءات سابقة جمعت الفريقين، استطاع أبها الانتصار فيها جميعًا، وكانت المباراتين الأولى والثانية الموسم الماضي، حيث فاز 1-0 و 2-1، كما كسب المواجهة التي جمعتهما خلال منافسات الموسم الجاري 2-1.

وانتصر أبها على الباطن في الجولة الماضية بنتيجة «3-2»، بينما عاد الطائي بنقطة ثمينة من الرياض بعد تعادله مع الهلال «2-2».

ويحتل الطائي المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، حصدها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4، بينما يملك أبها 27 نقطة في المركز الـ10، جمعها من الانتصار في 8 مواجهات والتعادل في ثلاث.