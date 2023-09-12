الطائي يضم العمري 3 أعوام

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أعلن نادي الطائي، الثلاثاء، عن تعاقده مع حسن العمري من أجل تدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أعوام في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن التعاون.

وبث النادي الحائلي مقاطع فيديو للعمري عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، تضمن أبرز أهدافه بقميصي التعاون والقادسية، فريقيه السابقين، وكتب: «معليش باقي واحد، حسن العمري حتماوي حتى 2026».

وأصبح العمري «29 عاما» سابع لاعب محلي ينضم إلى صفوف الطائي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي اختتمت الخميس الماضي بعد إبراهيم النخلي، راكان الشملان، عبد الرحمن الحارثي، عبدالفتاح عسيري، طارق عبدالله، وسلمان المؤشر.



ولعب العمري مع القادسية والتعاون 153 مباراة في الدوري وكأس الملك وكأس ولي العهد، سجل من خلالها 21 هدفاً وصنع 7 أهداف.