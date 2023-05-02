الطائي يكسب الفيحاء بثنائية

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كسب فريق الطائي الأول لكرة القدم، ضيفه الفيحاء «2-1»، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وحضرت الأهداف في شوط المباراة الأول، حيث سجل للطائي الجزائري أمير سعيود “6” والغيني ألفا سيميدو “38”، بعد أن أحرز هدف الفيحاء بالخطأ في مرماه “19”.

النتيجة رفعت رصيد الطائي إلى 34 نقطة في المركز السابع، بينما بقي الفيحاء عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر في سلم ترتيب المسابقة.

وبدأت الإثارة في المباراة مبكرًا، بعدما احتسب عبدالرحمن السلطان ركلة جزاء لصاح الطائي سددها الجائري أمير سعيود، تصدى لها الكرواتي فلاديمير حارس الفيحاء، قبل أن يكملها اللاعب نفسه في المرمى معلنًا تقدم أصحاب الأرض بهدف السبق عند الدقيقة “6”.

وكثف الضيوف من هجماتهم ووضعوا لاعبي الطائي تحت الضغط، والذي نتج عنه هدف التعادل من نيران صديقة عندما حوّل سميدو لاعب الطائي كرة بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 19.

وصحح سميدو خطأه بتسجيل ثاني أهداف الطائي، بعد عرضية من ركنية من سعيود قابلها برأسية قوية في الشباك عند الدقيقة 38 انتهى عليه شوط المباراة.

وفي الشوط الثاني، نشط الطائي في عدة هجمات من أجل تعزيز تقدمه، فيما اعتمد فريق الفيحاء على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أدنى خطورة على مرمى الطائي.

وأفسد سامي الخيبري مدافع الفيحاء العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتوسيع فارق الأهداف، وكان الفيحاء قريب من إدراك التعادل قبل 7 دقائق على النهاية لولا تألق الحارس.

ورد الفيحاء بفرصتين على التوالي تألق فلاديمير حارس الفيحاء في التصدي لهما، وألغى حكم المباراة هدفًا تعادليًا للبرتقالي من رأسية ميلان بافكوك بداعي التسلل، بعدما استمع إلى حكم الفيديو عند 90، لتنتهي المواجهة بفوز أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف للضيوف.

ويستقبل الفيحاء نظيره الفتح الثلاثاء المقبل، فيما يسافر الطائي لمواجهة الباطن بعدها بـ24 ساعة، لحساب الجولة المقبلة من الدوري.