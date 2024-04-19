الطائي يهزم الرياض بثنائية في دوري روشن

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حقق فريق الطائي فوزا على الرياض، مساء اليوم الجمعة، بنتجة 2-1 في إطار منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

وسجل اللاعب بيرنارد مينساه الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 45.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الرياض عبدالاله الخيبري في الدقيقة 52.

وأدرك اللاعب عبدالهادي الحراجين التعادل لفريقه الرياض في الدقيقة 59.

وجاء الهدف الثاني للطائي في الدقيقة 90 12، بعدما سجل لاعب الرياض خالد الشويع بالخطأ في مرماه.

وبتلك النتيجة، رفع الطائي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد الرياض عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.