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الطاقة الذرية: تضرر منشأة أبحاث نووية في خاركيف

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 2:25 صباحًا

المناطق_وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة إن فحصا لمنشأة أبحاث نووية في مدينة خاركيف الأوكرانية خلص إلى أنها تعرضت لأضرار بالغة بعد قصف روسي، لكن لا توجد مؤشرات على إنبعاث إشعاعات أو تحول مواد نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في بيان إن فريقا من الوكالة زار معهد خاركيف للتكنولوجيا في الفترة من الثامن إلى العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، بعدما قالت أوكرانيا في يونيو/حزيران إن روسيا قصفت المنشأة.

كما أضاف غروسي “على الرغم من أن مستويات الإشعاع كانت طبيعية، إلا أن مدى الضرر الذي لحق بمنشأة الأبحاث النووية وخيم وصادم، وأسوأ حتى مما كان متوقعا”.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 2:25 صباحًا
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Waleed

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