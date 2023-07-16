“الطحالب”.. فيتامينات طبيعية للنباتيين

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أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة “كامبريدج” البريطانية، أن الطحالب ومنتجاتها من أكثر الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات، وخصوصاً فيتامين B12 الذي يدخل في إنتاج الدم وخلايا الأعصاب.

وأثبتت نتائج الدراسة أن العديد من أنواع الطحالب تظهر قدرة رائعة على تراكم فيتامين B12، مما يتيح للشركات المصنعة إمكانية استغلالها لتوفير مكملات غذائية للأشخاص النباتيين.

يشار إلى أن نقص فيتامين B12 يؤدي إلى ضعف العضلات وفقدان الوزن والإرهاق وزيادة معدل ضربات القلب، بينما يؤدي استمرار النقص في النهاية إلى جعل الأشخاص عرضة للإصابة بأمراض مثل فقر الدم الخبيث وأمراض القلب والسكري.