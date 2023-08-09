“الطعام والقهوة” تتصدر الانفاق بـ”نقاط البيع”

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كشف البنك المركزي السعودي “ساما”، عن أن سكان المملكة أنفقوا 12.6 مليار ريال عبر نقاط البيع عبر 183.6 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 5 أغسطس.

وأوضح أنه تم إنفاق 1.9 مليار ريال في المطاعم والمقاهي، و1.8 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات، و1.4 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و833.3 مليون ريال على الملابس والأحذية.

وأنفق المستهلكون 798.5 مليون ريال على الصحة، و780.1 مليون ريال على محطات الوقود، و758.6 مليون ريال على النقل، و356.2 مليون ريال بالفنادق، فضلاً عن 343.4 مليون ريال على مواد التشييد والبناء.

كما أنفقوا 246.3 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و184.4 مليون ريال على التعليم، و295.5 مليون ريال على الأثاث، و219.7 مليون ريال على المجوهرات، بالإضافة إلى ما يزيد على ملياري ريال بأوجه إنفاق أخرى.

وعلى مستوى المدن المملكة، تم إنفاق 3.9 مليار ريال في الرياض، و543.1 مليون ريال، فيما بلغ الإنفاق عبر نقاط البيع في المدينة المنورة 495.1 مليون ريال، وأكثر من 1.8 مليار ريال في جدة.