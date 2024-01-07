“الطماطم” تقي من “ارتفاع الضغط”

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أكدت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “هارفارد” الأمريكية، أن تناول الطماطم ومنتجاتها بشكل منتظم، يساعد المرضى في خفض وإدارة مستويات ضغط الدم.

وأوضحت الدراسة المنشورة بالمجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن الطماطم غنية بالبوتاسيوم واللايكوبين اللذين يساهمان في خفض مستويات ضغط الدم وتحسين صحة القلب بشكل عام.

وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا كميات أكبر من الطماطم، أقل عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 36%، وذلك بعد مراقبة بيانات أكثر من 7056 مشاركًا مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.