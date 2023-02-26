الطهاة السعوديون يقدِّمون أطباقَهم لزوَّار مهرجان الكتَّاب والقراء

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يستعرض عدد من الطهاة السعوديين مهاراتهم في ساحة الطهاة بكورنيش الدمام، وكورنيش القطيف، ضمن فعاليات مهرجان الكُتّاب والقُراء؛ الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار “قيمة أدبية من السعودية إلى العالم” بدءًا من 23 فبراير ويمتد إلى 11 مارس.

ويشارك الطهاة في عروض الطهي الحي يومياً عبر تقديمهم أشهى الأطباق بشكلٍ مباشر أمام الجمهور، وذلك بواقع عرضين لليوم الواحد، حيث تضم ساحة الطهاة، بجوار مشاركة الطهي الحي، مشاركة عدد من الأسر المنتجة التي تقدم عدداً من الأطباق الشعبية طيلة أيام المهرجان.