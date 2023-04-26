الطيران السعودي يرصد بدقة تحركات عسكرية لقيادات حوثية على الحدود

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رصد الطيران السعودي، أمس الثلاثاء، تحركات عسكرية لقيادات حوثية في موقعين قتاليين على الجبهات الحدودية بين المملكة واليمن.

وبحسب مقاطع فيديو ظهر تصوير الطيران السعودي بدقة متناهية، التحركات الحوثية على الحدود وهم يتفقدون مواقع قتالية.

الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تعمل على عرقلة المفاوضات، وتشيع بين أتباعها بأن التحركات السعودية لإحياء عملية السلام في اليمن ناتجة عن ضعف وانكسار للتحالف العربي والشرعية اليمنية.

وخلال أيام العيد الماضية، نفذت قيادات حوثية زيارات ميدانية لجبهات القتال في المناطق الحدودية بين المملكة واليمن، في إطار استعداداتها لتفجير الصراع من جديد، بالتوازي مع جهود دولية لتجديد الهدنة المنتهية في اليمن