“الطيران المدني” تحتفلُ باليوم الوطني الـ 92

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احتفل منسوبو الهيئة العامة للطيران المدني باليوم الوطني الـ 92، تحت شعار “هي لنا دار”، عبر مجموعة من الفعاليات الوطنية والأنشطة الفنية والتراثية، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وذلك في مبنى الهيئة الرئيسي بالرياض.

وشاركت الهيئة منسوبيها بالاحتفال في “قاعة الاحتفالات” المعدة بهذه المناسبة، وتزيَّنت بالأعلام الوطنية، بالإضافة إلى العروض الوطنية والتراثية والعرضة السعودية التي أقامتها الهيئة في خيمة مخصصة بهذه المناسبة،التي تعكس تاريخ المملكة الغني والمتنوِّع ثقافياً، علاوة على الإسهام في تحقيق أهداف المناسبة من تعميق الهوية الوطنية وتعزيز روح الولاء للوطن والملك.

وتزيَّنت القاعة باللون الأخضر وبلوحات تحمل قصائد وعبارات وطنية وبشعار اليوم الوطني، وانتثرت الأهازيج الوطنية والعرضات الشعبية، إلى جانب توزيع الهدايا ووشاحات تحمل شعار اليوم الوطني “هي لنا دار” على منسوبيها،علاوة على عبارات التهنئة المختلفة من خلال الشاشات الداخلية.

وشاركَ الدعيلج منسوبي الهيئة في العرضة السعودية، وسط مشاعر الفرح والابتهاج التي تجسِّد عمقَ الولاء والانتماء لهذه البلاد المباركة.