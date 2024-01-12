“الطيران المدني” تختتم مشاركتها في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

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اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني أمس ، مشاركتها ومنظومة النقل الجوي في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة 2024، في نسخته الثالثة، والذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، واستمر 4 أيام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير، وذلك في جدة سوبر دوم.

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها بجناح ضم منظومة النقل الجوي، برامجها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن ، والتي تشهد تطوراً وتمر بنقلة نوعية كبيرة أسهمت في تيسير وتسهيل إجراءاتهم منذ قدوم الحاج والمعتمر وعند مغادرته، إلى جانب الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات لتسهيل وتيسير رحلة الحجاج والمعتمرين بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسلطت الهيئة االضوء على مبادراتها النوعية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن بمطارات المملكة وما تقدمه في مجال توسيع حركة الطيران، والتي تأتي ضمن مستهدفات إستراتيجية القطاع ومنها: مبادرة “طريق مكة” التي تهدف إلى تسهيل إجراءات قدوم الحجاج إلى المملكة،من خلال إتمام جميع إجراءات القدوم قبل مغادرة الحجاج من بلدانهم، وإسهامها في تقليل أوقات الانتظار وتحسين تدفق الحجاج في المطارات، واستفاد منها أكثر من 240 ألف حاج، و”مبادرة مسافر بلا حقيبة” التي تمكن الحجاج من إنهاء إجراءات سفرهم وأمتعتهم واستلام بطاقات الأمتعة والصعود إلى الطائرة من مقرات إقامتهم، إلى جانب “مبادرة الشحن المسبق لعبوات زمزم” الهادفة إلى شحن عبوات زمزم مسبقًا على متن رحلات العبور.

وتأتي مشاركة الهيئة، للتعريف بالبرامج والمبادرات المقدمة بمطارات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وأهمّ وأحدث الموضوعات المتعلقة بالتحوّل نحو الابتكار وعوائده على هذا القطاع الحيوي، وتفاعلها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال التكامل والتمكين والتواصل، إلى جانب استعراض عدد من مشروعاتها الحديثة، وإبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدمها الهيئة ضمن استراتيجية القطاع بهدف تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتسهيل خدمة الحجاج والمعتمرين.