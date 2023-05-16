“الطيران المدني” تصدر تقريرها لتقييم أداء المطارات في شهر أبريل

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الاثنين)، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك حسب 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء.

وأوضح التقرير حصول كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار أبها الدولي ، ومطار الأحساء، ومطار عرعر، على المراكز الأولى في الفئات الخمس التي يشملها التقرير.

وحصل مطار الملك خالد بالرياض على المركز الأول بفئة المطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بنسبة التزام وصلت إلى 36%.

وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الأول، بنسبة 73%، فيما حلّ مطار الملك فهد الدولي ثانيًا، بنسبة 64%.

وعلى مستوى الفئة الثالثة الخاصة بالمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، نال مطار أبها الدولي المركز الأول، بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً، بنسبة التزام 73%.

كما حصل مطار الأحساء على المركز الأول في الفئة الرابعة، الخاصة بالمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100%، فيما حصل مطار عرعر على المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية، بنسبة 100%.

واستندت الهيئة العامة للطيران المدني في تقييم أداء المطارات، على 14 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها الوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، وأوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، بالإضافة إلى معايير تتعلق بذوي الإعاقة.