“الطيران المدني” توقّع 7 مذكرات تعاون خلال تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة

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وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، سبع اتفاقيات تفاهم للتعاون المشترك في مجالات: الخدمات الجمركية والحوافز الضريبية، والمواصفات والمقاييس والجودة، والاستثمار، وإجراءات العمل والعمال، ومواصفات ومعايير مستودعات البضائع الطبية والغذائية، وخدمات الأعمال، والخدمات العدلية، وذلك على هامش تدشين المنطقة اللوجستية المتكاملة، التي دشنها وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بمدينة الرياض.