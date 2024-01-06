“الطيران المدني” تُسخر طاقاتها التشغيلية واللوجستية لخدمة رالي داكار السعودية 2024م

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قامت الهيئة العامة للطيران المدني بقطاعاتها المعنية وشركائها، بتسخير طاقاتها التشغيلية واللوجستية لخدمة رالي داكار السعودية 2024 في مرحلة ما قبل الانطلاق وحتى مرحلة ما بعد الانتهاء، وذلك من خلال تسهيل جميع الإجراءات والإمكانيات في المطارات المحددة خلال مسار الرالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتمثلت الخدمات في توفير تصاريح أمنية لجميع موظفي فريق وأعضاء المنظمين والمشغلين والمشاركين عبر المطارات التي يمر بها الرالي وهي (العلا، المدينة ، الدوادمي، الهفوف، حائل، ينبع)، علاوة على استخراج التصاريح اللازمة لمشاركة الشركات الأجنبية لنقل المشاركين برالي داكار بين مطارات المملكة المحددة، وكذلك استخراج التصاريح اللازمة للشركات الأجنبية للطائرات المروحية خلال فترة مسار الرالي، حيث تم تصريح وتنظيم تشغيل 12 مروحية من طائرات الهليكوبتر، إلى جانب التنسيق مع شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية لتنظيم الحركة الجوية لعمليات رالي داكار.

وكان رالي داكار السعودية 2024 ، قد انطلقت منافساته أمس، وتستضيفه المملكة للمرة الخامسة على التوالي، والـ 46 في تاريخ الرالي، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته، بمسافة تتخطى 7800 كلم.