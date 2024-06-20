الطيران المدني يسمح بحمل بطاريات الليثيوم على متن الطائرات

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أعلنت هيئة الطيران المدني السماح بحمل بطاريات الليثيوم التي تشغل الأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد المحمولة على متن الطائرات.

حمل بطاريات الليثيوم

وقالت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على منصة “إكس” “أخي الحاج؛ يُسمح بحمل بطاريات الليثيوم التي تشغل الأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد المحمولة على متن الطائرات فقط”.

وفي إنفوجراف صادر عنها، أشارت الهيئة “حفاظًا على سلامتك، ضع الأجهزة الإلكترونية في الحقائب المحمولة داخل مقصورة الطيارة”.

لا تشكل خطرًا

وتعد بطاريات الليثيوم عالية الكثافة مناسبة للاستخدام اليومي، ولا تشكل أية خطورة بشرط التعامل معها بصورة صحيحة، وأن تكون في حالة سليمة، وإلا سيكون هناك خطر نشوب حريق.

وعند التعامل مع بطاريات الليثيوم أيون يحظر تفكيكها أو تعديلها، حيث حذر المعهد الألماني المستخدم صراحة من إجراء تعديلات على مجموعة البطارية بنفسه، نظراً لأن توصيل خلايا بطاريات الليثيوم أيون، وإنشاء ما يعرف باسم أنظمة إدارة البطارية يعتبر من الأمور الفنية، التي تحتاج إلى فنيين متخصصين.