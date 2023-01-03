الظهور الـ4 مع النصر.. زيارات رونالدو السابقة إلى المملكة (فيديو)

انضم البرتغالي كريستيانو ورنالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، لنادي النـصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية وآسيا، خاصة وأن الدون يمتلك شعبية كبيرة بســـبب أرقامه التاريخية المميزة مع الصفوة الأوروبية.

رونالدو صفقة عالمية

وأبرم النصر اتفاقًا مع البرتغالي، لضمه لمدة موسمين ونصف مقابل حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون كريستيانو رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم.

واستعرضت قناة الإخبارية الرياضية، فيديو يتحدث عن عدد الزيارات السابقة لـ “رونالدو” إلى المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي: “ثلاث مرات سابقة زار فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو السعودية، غير أن وصوله لها هذه المرة سيكون مختلفًا بعدما قرر الاستقرار في عاصمتها خلال الأعوام المقبلة”.

_عام 2008، زار الدون السعودية مع مانشستر يونايند في مهرجان اعتزال اللاعب سامي الجابر وترك بصمته في المباراة بتسجيله هدفا في مباراة الهلال.

_امضى صاروخ ماديرا إحدي عشر عاما حتى كرر زيارته إلى السعودية إذ وصل عام 2019 برفقة يوفينتوس للمشاركة في كأس السوبر الإيطالي أمام ميلان على ملعب الجوهرة ورفع الكأس وقتها بسبب احرازه هدف المباراة الوحيد.

_بعد عشرة أشهر زارها مرة اخرى ولكنها لم تكن زيارة سعيده بخسارته بطولة السوبر أمام لاتسيو على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض والذي اصبح معقل لفريقه الجديد.

فيديو | بدافع مختلف عن زياراته السابقة.. زيارة رونالدو الرابعة بدافع الاستقرار #المنتصف pic.twitter.com/QlE9hBLbZO — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 2, 2023

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