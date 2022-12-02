العاصفة تقترب.. إيطاليا تدعو 1000 شخص إلى إخلاء منازلهم بجزيرة إيشيا

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طالبت السلطات الإيطالية، نحو أكثر من ألف شخص في جزيرة إيشيا، إخلاء منازلهم عقب تحذير من وقوع عاصفة جديدة اليوم الجمعة، إثر تعرض الجزيرة لانهيارات أرضية عنيفة.

وأعلنت السلطات أن عملية الإجلاء سوف تبدأ الساعة الرابعة عصرًا “0300 بتوقيت جرينتش”.

وأضافت أنه سوف يجري تسكين سكان بلدية كازاميتشولا الأكثر تضررًا، إذ توفى 11 شخصًا ومازالت امرأة مفقودة بسبب عواصف الأسبوع الماضي، في فنادق أو صالات الألعاب الرياضية.

مناشدة للسكان

أوضح المفوض الخاص جوفاني لينيني، أنه لن يجرِ إجبار أحد على مغادرة منزله، غير أنه أعرب عن أمله في أن يتسم السكان بالمنطق.

وصنف الدفاع المدني الإيطالي الوضع الخطير بأنه من الفئة الصفراء، وبالتالي لم يصل بعد للبرتقالي، أو الأحمر وهما أعلى مستويين.

غير أن هطول الأمطار مجددًا يمكن أن يؤدي إلى انهيارات أرضية، في أماكن تدفقت فيها كتل هائلة من الطين والمياه في السابق عبر المناطق السكنية.