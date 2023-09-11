العاصفة دانيال.. سيول وفيضانات قوية تجتاح ليبيا

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ضرب الإعصار دانيال الأراضي الليبية وحدثت سيول وفيضانات شديدة غمرت مدن شرق البلاد.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية إن مناطق شمال شرق ليبيا تشهد تقلبات جوية مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة

مما تسبب في جريان الأودية.

وأضاف من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق بنغازي المرج الجبل الأخضر ودرنة حتى طبرق وتصل الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها أحيانا 70 كم في الساعة.

ومن المتوقع أن تصل بقايا الإعصار إلى غرب مصر اليوم الاثنين، يصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن العاصفة المعروفة بدانيال تؤثر حاليا على السواحل الليبية بأمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار.

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر وفق صحف مصرية، من طقس الاثنين، نظرًا لوجود منخفض جوي متعمق، ناتج عن العاصفة دانيال، التي ضربت ليبيا مؤخرًا.

ونصحت المواطنين بضرورة القيادة بهدوء تام خلال سقوط الأمطار، مع تجنب التواجد في أماكن سقوط الأمطار الغزيرة، وعدم الوقوف بجانب الأشجار، والمباني المتهالكة، وأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والألواح المعدنية.