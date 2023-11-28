العاصمي يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض

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رفع معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصميّ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين و سمو ولي العهد الأمين، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مؤكداً أنّ هذا الفوز يأتي تتويجاً للنجاحات الكبيرة والإنجازات النوعية التي حقّقتها المملكة في ظلّ قيادتها الرشيدة، وأن اختيار الرياض لاستضافة المعرض لعام 2030 يُظهر ثقة العالم بالمملكة، وإيمانهم بقدرتها على استضافة هذا الحدث الكبير الذي يعدّ أكبر وأعرق المعارض العالمية، وهو ما يجعلنا ننظرُ بعين الفخر والاعتزاز إلى هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها المملكة على كل المستويات في ظلّ قيادتها الرشيدة.