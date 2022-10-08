«العالم الإسلامي» تدشّن حملتها لإغاثة الشعب الباكستاني

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دشّن معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حملة الرابطة العاجلة لإغاثة الشعب الباكستاني، التي تستهدف تأمين الاحتياجات الغذائية والإيوائية والصحية لعشرات الآلاف من المتضررين من الفيضانات، في عددٍ من الأقاليم الباكستانية.

واستقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية شهباز شريف، في العاصمة إسلام آباد، الدكتور العيسى، للقيام بجولةٍ مُوسَّعةٍ تشمل عددًا من المدن والقرى، يقف خلالها على أوضاع المتضررين من الفيضانات.