العاهل الأردني يشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

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شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعداً بأن ينصب دور الأردن المحوري على مساندة القضية الفلسطينية

وقال الملك عبد الله الثاني خلال خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19 بشقيه «النواب والأعيان»، اليوم: « لا بديل عن حل سياسي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف».

وأضاف: «يجب العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة»

وتعهد بأن يعمل الأردن من أجل تحقيق السلام في المنطقة، متابعاً: «الأردن وبحكم التاريخ والمسئولية، سيستمر في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس، وتقديم العون لفلسطين وشعبها».

وعن الوضع الداخلي في المملكة، قال العاهل الأردني: «قطعنا شوطاً كبيراً في تحديث الدولة، عبر حالة التوافق على التعديلات الدستورية والتشريعية للعمل الحزبي في الأردن».

وأضاف أن مجلسي النواب والأعيان كان لهما مساهمات كبيرة من أجل تحديث الدولة عبر إقرار القوانين والتشريعات الحزبية، معتبراً أن الأردن يدخل مئوية جديدة بدولة جديدة بالتحديث السياسي.

وواصل: «المساهمات التشريعية سواء السياسية أو الاقتصادية كانت لهما الأثر الكبير نحو التنمية المستدامة وكذلك تحديث الدولة».

وأكمل: «الأردن تم بناؤه بالمخلصين من أبناء الوطن وليس بالتشكيك والتخوين»، مشدداً على أن «المستقبل ليس به مكان للمشككين أو المحبطين».

ونبه إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطات التنفيذية والنيابية، لبناء الوطن الذي قام على المساواة والعدل.