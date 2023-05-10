“العبد القادر” يترأس وفد المملكة المشارك في الدورة الثامنة عشرة من منتدى الأمم المتحدة للغابات

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شارك الوفد السعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر في منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في دورته الثامنة عشرة؛ حيث تستمر جلساته خلال الفترة بين 8 حتى 12 مايو الجاري بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف مناقشة حلول ومقترحات حماية الغابات واستدامتها.

وألقى رئيس الوفد الدكتور خالد العبد القادر، كلمة المملكة التي أشار فيها إلى دور المملكة العربية السعودية في مجال حماية الغابات وتنميتها واستدامتها، وذلك من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة، التي تُعَدُّ ركيزة أساسية في تنظيم وتطوير العمل البيئي في المملكة العربية السعودية.

كما أشار العبد القادر إلى الأهمية الحيوية والدور الكبير لإنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الذي يقوم – وفق اختصاصاته – بحماية الغابات وتنميتها، واستزراع الملايين من الأشجار المحلية، وإجراء الدراسات والأبحاث، والتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية والمنظمات الإقليمية والعالمية، والتصدي لمهددات الغابات وفقدان التنوع البيولوجي ومنع الممارسات غير النظامية كالاحتطاب الجائر، والتصدي لحرائق الغابات.

وأكد العبد القادر على دور المملكة البارز محليًّا وإقليميًّا في إطلاق عدة مبادرات من شأنها حماية المملكة والمنطقة ومن ثم كوكب الأرض من الآثار السلبية للتغير المناخي عبر زراعة عشرات المليارات من الأشجار، منها مبادرة السعودية الخضراء لاستزراع ١٠ مليارات شجرة، وزيادة المناطق المحمية إلى ٣٠% من مساحة المملكة، ومبادرة الشرق الأوسط لاستزراع ٥٠ مليار شجرة، معرجًا في كلمته على قيام المملكة بتنظيم الدورة السادسة عشرة لاتفاقية الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة التصحر في الرياض في ديسمبر ٢٠٢٤م.

ويقيم الوفد السعودي حدثًا جانبيًّا في المنتدى، دعا إليه الدول المشاركة؛ لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في المجال البيئي.