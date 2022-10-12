العبوات الناسفة.. أداة “إخوان اليمن” لإرباك المناطق المحررة وتحقيق أجندته

المناطق_الرياض

يتعرى إخوان اليمن يوما تلو آخر أمام الرأي العام كتنظيم إرهابي لا يتورع في استخدام أدوات القاعدة والحوثي لإرباك المناطق المحررة مقابل مصالحه وأجندته.

ففي أحدث وسائل إرهابه، لجأ حزب الإصلاح، ذراع إخوان اليمن السياسية، إلى حرب العبوات الناسفة في مسعى لإرباك أمن واستقرار محافظة شبوة (جنوب) وذلك بعد أن فشلت كل محاولته في السيطرة على المحافظة النفطية.

ويستخدم الإخوان عبوات ناسفة مموهة صناعة حوثية بغرض تطويع محافظ شبوة “عوض بن الوزير” الذي وجه درسا تاريخيا بليغا في تفكيك منظومة حزب الإصلاح الأمنية والعسكرية وتأديب قيادات التمرد التي حاولت في أغسطس الماضي الانقلاب على السلطة.

ومؤخرا، ارتفع وتيرة انفجارات العبوات الناسفة في شبوة بالتزامن مع معارك سياسية مفتوحة يخوضها الإخوان جنوبي اليمن وتحديدا في شبوة وحضرموت.

واعتبر مراقبون عودة حرب العبوات الناسفة في شبوة منذ خسارة الإخوان للمحافظة دليل دامغ على تحريكهم للإرهاب وتغذيتهم لنشاط القاعدة من أجل شن عمليات إرهابية هنا وهناك للاستثمار الإعلامي وإقلاق السكينة.

وكانت شبوة شهدت في أغسطس الماضي تمردا مسلحا لقيادات إخوانية استهدفت الانقلاب على السلطة المحلية وذلك ردا على إقالتها من مناصبها العسكرية والأمنية قبل أن تتدخل قوات العمالقة وقوة دفاع شبوة وتنجح في إخماد التمرد وفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.