“العبيكان للاستثمار” والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمصر توقعان اتفاقية للتعاون المشترك

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بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وقعت شركة العبيكان للحلول الرقمية “إحدى شركات مجموعة العبيكان للاستثمار” اليوم اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري بمصر، وذلك بمقر الأكاديمية في القاهرة.

ومثل شركة العبيكان في توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة المجموعة المهندس عبدالله العبيكان، فيما مثل الأكاديمية العربية رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون بين شركة العبيكان والأكاديمية في تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال والشركات الناشئة والابتكارية في القطاع الصناعي، من خلال محورين، المحور الأول مسابقة الرالي للطلاب والشركات الناشئة والهاكثون، والمحور الثاني حاضنة التصنيع الذكي.

وأعرب السفير نقلي على هامش توقيع الاتفاقية، عن سعادته بهذا التعاون بين مجموعة العبيكان والأكاديمية العربية الذي يأتي تأكيدًا للعلاقات الوطيدة بين الأشقاء في المملكة ومصر.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين إلى أن الابتكار والصناعة الذكية هي المستقبل للشركات والكيانات الصناعية الكبرى، ومنها مجموعة العبيكان للاستثمار، مؤكدًا الدور الرائد للأكاديمية العربية في مجال دعم الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي.

من جانبه عبر المهندس العبيكان عن سعادته بتواجد المجموعة في السوق المصري، في أطار رؤيتها لأن تكون المرجعية الموثوق بها في التحول الرقمي، والمقدم الرائد للحلول المتكاملة في مجال التعليم والابتكار والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحًا أن اتفاقية التعاون مع الأكاديمية تدعم وتمهد الطريق في هذا الصدد.

بدوره، أكد الدكتور عبد الغفار أن الأكاديمية العربية بمختلف كياناتها وفروعها ومركز ريادة الأعمال، لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم المختلفة للشباب العربي والمصري، والعمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك الشركات في سوق العمل، بما يسهم في رفع تنافسيتها.

وفي ختام الحفل، قدم الدكتور عبدالغفار درع الأكاديمية التذكاري لسفير خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.