“العبيوي” ينقذ مواطن ابتلع لسانه بسبب حادث اصطدام

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تمكن عبد الله العبيوي أخصائي تمريض في مستشفى الزلفي العام أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني؛ من إنقاذ شخص ابتلع لسانه بسبب حادث اصطدام سيارته لمجموعة من الإبل.

وفي التفاصيل قال العبيوي: “وقع أمامي حادث اصطدام سيارة لمجموعة من الإبل هنا استشعرت مسؤليتي واستوقفت مركبتي وإذا بشخص محتجز داخل المركبة وعلى الفور قمت بإبلاغ الهلال الأحمر و البدء في عمل الإسعافات الأولية للمصاب”.

وأبان بأن المصاب كان لديه ارتخاء في عضلة اللسان بما تسمى حالة ابتلاع اللسان تتسبب بإغلاق الممرات الهوائية وانخفاض النبض.

وذكر بأنه قام بإعادة اللسان لوضعه الطبيعي لفتح مجرى التنفس وكان لدية كسر مضاعف بالساعد الأيسر ونزيف حاد وضربة قوية على مقدمة الرأس.

وأشار إلى أنه تمكن من إيقاف النزيف بلف قطعة قماش وتثبيت الكسر وإزالة الحديد الذي تسببت باحتجازه وإنزاله على الأرض؛ بعد ذلك لاحظ انخفاض في نبض المريض؛ حيث قام بعمل الإنعاش القلبي لمدة تتجاوز ربع ساعة عاد النبض وتم نقله بالهلال الأحمر إلى مستشفى المجمعة؛ حيث تم تنويمه في قسم العناية المركزة؛ ولتحقيق التكامل بين مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني في تقديم الرعاية الصحية تم إحالته إلى مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في الرياض التابع لتجمع الرياض الصحي الثاني لإكمال علاجه الصحي.