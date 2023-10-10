العثور على جثث 100 قتيل إسرائيلي في تجمع سكاني بغلاف غزة

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أعلنت منظمة “زاكا” الإسرائيلية عن العثور على 100 جثة في مستوطنة “بئيري” بغلاف غزة.
وقال متحدث باسم المنظمة: “فريق عمل كبير يقوم بنقل الجثث من مستوطنة بئيري طوال اليوم، يوجد الكثير من الأسلحة في كل مكان والقنابل اليدوية وقذائف الار بي جي. لقد انتشلنا 108 جثث، لم ننته بعد”، بحسبما نقلت وكالة “ynet”.
وشهدت مستوطنة بئيري منذ بدء “طوفان الأقصى” من هنا خذ شي الت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية عدد من المسلحين الفلسطينيين وتحرير عشرات الرهائن كانوا يحتجزونهم في مستوطنة “بئيري”.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية ليلة السبت/الأحد بأنه “تم إطلاق سراح الرهائن الذين كانوا محتجزين في صالة الطعام الرئيسية بمستوطنة بئيري”، دون مزيد من التفاصيل.
لكن القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتش شيفاع)، قالت إن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من تصفية الخاطفين.
وأضافت: “بعد ساعات طويلة من احتجاز عشرات تمكنت القوات الخاصة من القضاء على الإرهابيين وإطلاق سراحهم”.
وتابعت “خلال محاولة إطلاق سراح الرهائن، أفاد السكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وانفجارات”.
ولم تنشر وسائل الإعلام الإسرائيلية أي صور توثق لمقتل المسلحين الفلسطينيين.