العثور على جثث 100 قتيل إسرائيلي في تجمع سكاني بغلاف غزة

ضبط 30 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

“المديفر”: المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمعادن المستقبلية